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Бесконечные оползни: в Сочи обсуждают новые запреты на опасных участках и наказание для собственников

Бесконечные оползни: в Сочи обсуждают новые запреты на опасных участках и наказание для собственников

Как сообщили в мэрии Сочи, рассматривалась ситуация на федеральной автодороге А-147 в районе Уч-Дере (Лазаревский район).

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