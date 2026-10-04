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Украина повторно выставила на аукцион офис Артемия Лебедева за 14,1 млн грн

Украина повторно выставила на аукцион офис Артемия Лебедева за 14,1 млн грн

Фонд государственного имущества Украины вновь пытается продать двухуровневое помещение в центре Киева, которое в течение нескольких лет использовалось как офис киевского филиала студии Артемия Лебедева.

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