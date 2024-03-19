1900 школьников из Архангельской области отдохнут на Черном море

Это стало возможным благодаря реализации в регионе программы «Дети Арктики».Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский, в 2024 году на детский отдых по программе в бюджете предусмотрено около 181 миллиона рублей.