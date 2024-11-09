Военнопленный Николенко признался, что в плену его не связывали и кормили

Украинский военнопленный Владимир Николенко сообщил РИА Новости, что за неделю до пленения он и его сослуживцы не получали продовольствия от ВСУ, а впервые смогли поесть по-настоящему только в плену у российских военных.
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