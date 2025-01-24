Оперштаб Рязанской области подтвердил падение обломков БПЛА на предприятие

Но назвал фейками яркие видео пылающих зданий, которые наводнили рязанские каналы и соцсетиПоследствия падения обломков сбитого украинского БПЛА на территорию промышленного предприятия в Рязанской области ночью 24 января ликвидируют экстренные службы.
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