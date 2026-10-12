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Данила Багров, Саша Белый и Катя Пушкарёва: 6 клипов, в которых актёры вернулись к своим героям

Данила Багров, Саша Белый и Катя Пушкарёва: 6 клипов, в которых актёры вернулись к своим героям

Клип сегодня — не просто картинка к песне. Туда охотно зовут актёров, и часто не ради новой роли: зрителю предлагают образ, который он узнаёт без титров.

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