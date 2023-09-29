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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Павлюченкова: «Для меня важнее всего быть скромной и играть все что угодно, чтобы вернуться на нужный уровень»

В Токио она обыграла Екатерину Александрову. «Для меня важнее всего быть скромной и играть все что угодно, чтобы вернуться на нужный уровень.

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