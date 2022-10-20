Потерпев фиаско в ОПЕК+, Байден теперь призывает увеличить добычу нефти американских нефтяников

После того, как страны ОПЕК+, включая и такого регионального союзника США на Ближнем Востоке как Саудовская Аравия, приняли решение о сокращении добычи нефти, в Белом доме серьезно заволновались.
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