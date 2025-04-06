ВСУ атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом

Об этом сообщило Минобороны.фото: t.me/RosgvardOfficialУкраинские беспилотники атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области, сообщило в воскресенье, 6 апреля, Минобороны России в Telegram-канале.
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