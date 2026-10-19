Дарья Романова Цыганский летний лагерь для детей "Кхаморо" ("Солнышко") приглашает родителей бесплатно отдать своих спиногрызов на лето и немного отдохнуть от них.
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