Цветные кладочные смеси: особенности

Цветные кладочные смеси решают две задачи – выполняют функции кладочных растворов, соединяя между собой строительные блоки и образуя монолитную кладку, а также участвуют в архитектурных и дизайнерских решениях, создавая уникальные фасады, необычно оформленные ансамбли, привлекательные и уникальные.