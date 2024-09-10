Виктор Анисимов Гордая и независимая Абхазия находящаяся на полном содержании России решила взбрыкнуть и показать свою незалежность "наглому северному соседу" с какого то перепуга решившему навязать свою волю "маленькой но гордой стране".
Кто платит, тот и музыку заказывает
Комментарии
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Александр Беспамятных
Согласен, опыт наших врагов достоин изучения, чтобы не наступать на детские грабли...
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12 час.
ПС
Павел Смирнов
Нельзя покупать отношения, дружбу, любовь к Родине и т.д.
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
Вернуть Грузии, как и было, так честнее.
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2 час.
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