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Какой сегодня церковный праздник? 8 октября 2023 года православные христиане отмечают три церковных праздника

Какой сегодня церковный праздник? 8 октября 2023 года православные христиане отмечают три церковных праздника

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 8 октября 2023 и что нельзя, народные приметы 8 октября 2023 года православные христиане отмечают три церковных праздника:  Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской.

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