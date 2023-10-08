Какой сегодня церковный праздник? 8 октября 2023 года православные христиане отмечают три церковных праздника

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 8 октября 2023 и что нельзя, народные приметы 8 октября 2023 года православные христиане отмечают три церковных праздника: Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской.