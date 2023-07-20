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Шнайдер о том, что играет в косынке: «Одно время я ее не носила, потому что чувствовала сильное давление со стороны девушек, говоривших, что я в ней плохо выгляжу»

В детстве ей было неудобно смотреть на мяч в кепках и козырьках, и тогда родители, переживавшие, что она обгорит, купили платок в супермаркете.

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