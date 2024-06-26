Мыться и варить супчик в Сочи станет дороже: вырастет тариф на водоснабжение и канализацию Стоимость питьевой воды увеличится на 6,3%, будем платить 40,48₽ за куб.
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Мыться и варить супчик в Сочи станет дороже: вырастет тариф на водоснабжение и канализацию Стоимость питьевой воды увеличится на 6,3%, будем платить 40,48₽ за куб.