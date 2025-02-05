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Сенатор Денисов сообщил, что России не выгодна торговая война США и Китая

Сенатор Денисов сообщил, что России не выгодна торговая война США и Китая

Россия не извлечет выгоду от новой торговой войны США и Китая. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

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