Сенатор Денисов сообщил, что России не выгодна торговая война США и Китая

Россия не извлечет выгоду от новой торговой войны США и Китая. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии