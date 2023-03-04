Закон и Порядок

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Фейк: самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова не пустили в Европу

Фейк: самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова не пустили в Европу

О чем фейк Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова не пустили в Европу. Во время онлайн-выступления Лаврова на конференции по разоружению в Женеве все находящиеся в зале вышли, демонстрируя поддержку Украине.

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