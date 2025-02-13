В США ветеринары спасли прожорливого опоссума, съевшего шоколадный торт

Американские ветеринары спасли домашнего опоссума, который съел слишком много шоколадного торта.В США специалисты спасли домашнего опоссума, которому стало плохо после того, как он съел большое количество шоколадного торта, сообщает Forbes.
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