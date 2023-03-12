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Четыре человека пострадали в аварии под Краснодаром

Четыре человека пострадали в аварии под Краснодаром

Два автомобиля столкнулись на 23 километре трассы Краснодар — Кропоткин. Четырем людям понадобилась помощь медиков, передает пресс-служба регионального ГУ МВД По предварительной информации, виновником ДТП является водитель ВАЗ-2114.

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