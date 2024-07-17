Машина въехала в кислотное озеро

В США водитель не справился с управлением и въехал в кислотное озеро. Об этом пишет CBS News. Пятеро человек ехали по Йеллоустонскому национальному парку, когда их минивэн внезапно съехал с дороги и попал в неактивный гейзер с высоким содержанием кислоты.
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