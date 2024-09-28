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Во Владимирской области подростки стали чаще совершать особо тяжкие преступления

Во Владимирской области подростки стали чаще совершать особо тяжкие преступления

Подростковая преступность во Владимирской области в 2024 году выросла.Во Владимирской области в этом году заметно выросло число преступлений, совершаемых подростками.

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