"Князь Вандал Новгородский" передаёт привет американской гаубице: Курский фронт. Что известно на этот час

На Курском направлении оккупанты несут потери, Россия контролирует более 2/3 территории региона.Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка сообщил о текущей ситуации на Курском направлении, где вооруженные силы России продолжают активные действия против вторгнувшихся на нашу территорию украинских войск.