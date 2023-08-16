Доверяю, но проверяю: главная черта характера Рака, который он никак не сможет в себе изменить

Доверяю, но проверяю: главная черта характера Рака, который он никак не сможет в себе изменитьРакСентиментальность, склонность к романтике и стремление ставить интересы семьи на первое, второе и прочие места – это все, конечно, свойственно Ракам.
Доверяю, но проверяю: главная черта характера Рака, который он никак не сможет в себе изменитьРакСентиментальность, склонность к романтике и стремление ставить интересы семьи на первое, второе и прочие места – это все, конечно, свойственно Ракам.
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