Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция

Певица Бьянка (Настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.) распрощалась с лишними килограммами. Несколько лет звезда терпела насмешки и критику, хотя изменения внешности были связаны с проблемами со здоровьем, и с трудом поддавались коррекции.
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