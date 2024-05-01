Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция

Певица Бьянка (Настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.) распрощалась с лишними килограммами. Несколько лет звезда терпела насмешки и критику, хотя изменения внешности были связаны с проблемами со здоровьем, и с трудом поддавались коррекции.