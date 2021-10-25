По факту травмирования несовершеннолетней высокоскоростным поездом «Сапсан» возбуждено уголовное дело

Для установления в полном объеме всех обстоятельств, причин и условий, приведших к травмированию несовершеннолетней девочки высокоскоростным поездом, Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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