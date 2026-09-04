Тараканье молоко и писсуары без брызг: в Швейцарии раздали Шнобелевские премии

Премию вручают 36-й год подряд за открытия, которые сначала кажутся смешными, а потом "заставляют задуматься".
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