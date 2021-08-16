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Бухту "Стеклянная" признали одной из самых красивых в России

Бухту "Стеклянная" признали одной из самых красивых в России

Телеканал "Моя Планета" провёл опрос "Какие пляжи России путешественники считают самыми живописными и производящими впечатление" и выяснил, что первые места рейтинга заняли уникальные пляжи Камчатки и Приморья.

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