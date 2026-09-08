В центрах госуслуг "Мои документы" открылась выставка о многообразии языков России

В центрах госуслуг «Мои документы» открылась выставка «День языков народов России», посвященная многообразию языков страны, сообщается на сайте mos.
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