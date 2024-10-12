Япония установила рекорд по скорости оптической связи между спутниками на н...

Япония установила рекорд по скорости оптической связи между спутниками на низкой и высокой орбитахЯпонское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что провело серию успешных экспериментов по организации оптической связи в околоземном космическом пространстве.
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