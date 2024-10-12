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Япония установила рекорд по скорости оптической связи между спутниками на н...

Япония установила рекорд по скорости оптической связи между спутниками на н...

Япония установила рекорд по скорости оптической связи между спутниками на низкой и высокой орбитахЯпонское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что провело серию успешных экспериментов по организации оптической связи в околоземном космическом пространстве.

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