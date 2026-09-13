Стали известны имена погибших при крушении самолета в Татарстане

На борту упавшего в селе Шемордан в Татарстане легкомоторного самолета находились пилот-инструктор и курсант авиацентра «Авиатор».
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