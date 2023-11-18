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Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на церемонии вручения «Золотого мяча»: «Это было безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

Хвича рассказал, как Месси подошел к нему для рукопожатия на церемонии вручения «Золотого мяча»: «Это было безумие, я проникся к нему огромным уважением. Он замечательный человек»

«Встреча с Месси [на церемонии вручения «Золотого мяча»] стала для меня историей. Возможно, вы мне не поверите, если я расскажу эту историю.

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