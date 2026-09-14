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Нижегородская правда

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Т2 отменяет региональные ограничения в программе «Выгодно вместе»

Т2 отменяет региональные ограничения в программе «Выгодно вместе»

T2, российский оператор мобильной связи, демонстрирует кратный рост программы «Выгодно вместе»: за два месяца с момента прошлого обновления количество созданных групп выросло в 4 раза, а общее число участников увеличилось в 7 раз.

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