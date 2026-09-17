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"Тяжелейше и страшнейше": Маргарита Симоньян рассказала о болезни своего ребенка

"Тяжелейше и страшнейше": Маргарита Симоньян рассказала о болезни своего ребенка

Маргарита Симоньян рассказала Андрею Малахову много своих тяжелых тайн. Сначала стало известно, что когда Тигран Кеосаян был в коме, она все время знала: шансов на выздоровление нет.

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