Ольге Будиной присвоили звание заслуженной артистки России

Сергей Фадеичев/ТАСС Актрисе Ольге Будиной присвоено звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ 18 сентября подписал российский президент Владимир Путин.
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