Овечкин блистает: 871-я шайба приближает его к рекорду Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин вернулся после травмы и продолжает удивлять на льду за "Вашингтон Кэпиталз". Он набрал 28 очков в 22 матчах сезона и сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 23 голов, забросив 871-ю шайбу в карьере.