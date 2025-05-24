Центр «Барс-Сармат» развернул на передовой серийное производство средств РЭБ

Серийное производство антидроновых ружей и автомобильных систем РЭБ, призванных глушить сигналы управления беспилотников противника, было развёрнуто в Центре специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат».
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