Мао Нин раскритиковала заявления о китайской угрозе в Арктике

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин осудила заявления НАТО о "китайской угрозе" в Арктике. Она подчеркнула, что деятельность Китая в регионе соответствует международному праву, способствуя миру и стабильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии