Эрик Крипке: сериал “Пацаны: Мексика” по-прежнему находится в разработке В н...

Эрик Крипке: сериал “Пацаны: Мексика” по-прежнему находится в разработкеВ ноябре прошлого года стало известно о том, что компания Amazon собирается расширить вселенную “Пацанов” выпустив еще один спин-офф, действие которого развернётся в Мексике.