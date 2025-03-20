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Китай

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РФ атаковала энергообъекты в Украине, несмотря на обещания В. Путина прекратить удары -- В. Зеленский

Киев, 19 марта /Синьхуа/ -- В ночь на среду РФ атаковала дронами Украину, в том числе ее энергетические объекты, несмотря на то, что во время последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин приказал прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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