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Лавров принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди

Лавров принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди

Глава МИД России Сергей Лавров вместе с другими участниками саммита «Группы двадцати» (G20) принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди, расположенному в Нью-Дели, которую 10 сентября транслировали индийские телеканалы.

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