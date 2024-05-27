В МО Украины заявили, что готовят документы о приеме инструкторов

Минобороны Украины продолжает переговоры с представителями Франции о присутствии военных инструкторов на Украине, ведомство начало работу над соответствующими документами заранее, чтобы не тратить время на «бюрократические моменты» в будущем.
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