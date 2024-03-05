Как древние греки решали «квартирный вопрос», и какими были их дома

Э. Додвелл. Парфенон с запада Мир Древней Греции всегда был интересен последующим цивилизациям благодаря своей особенной философии, ценностям, идеям, которые проявлялись везде – и в том числе в устройстве жилища.
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