Видео: в Зеленодольском районе после погони перевернулась легковушка

В Зеленодольском районе перевернулась легковушка. Как сообщают очевидцы, водитель голубого Opel, управлявший автомобилем с просроченными правами, попытался скрыться от преследования правоохранителей, но не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.
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