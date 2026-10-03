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Калуга-поиск

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В Калужской области 37-летний водитель мотоцикла пострадал в столкновении с автомобилем Nissan Tiida

В Калужской области 37-летний водитель мотоцикла пострадал в столкновении с автомобилем Nissan Tiida

По данным УМВД России по Калужской области, 2 октября в 16:00 на 400-м километре автодороги "А-108 МБК" в Боровском районе произошло ДТП.

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