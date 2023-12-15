В Краснодаре проведут проверку служб аэропорта на предмет готовности к открытию

В Краснодаре проведут комплексные тесты в местном аэропорту, чтобы проверить службы воздушной гавани на предмет готовности к запуску перелетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
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