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Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Госдума на пленарном заседании приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Общий объём его доходов составил 37,28 трлн рублей, а расходов — 42,91 трлн рублей.

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