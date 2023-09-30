Президент отправит в отставку финансово-экономический блок правительства. Вопрос только в том, когда это решение будет принято и насколько широко будет трактоваться понятие "блок".

А

Александр

Розовые идиоты.Да ничего он менять не будет.Народ ему по херу.А выборы это не выборы ,а просто спор сколько % нарисовать.Поскромничать и нарисовать 99% или же все 200 и объяснить,что голосовали двумя руками и двумя ногами.Но ноги решили не включать в результат.