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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции раскрыли незаконную рубку леса в Забайкальском крае

В отделение полиции по Дульдургинскому району МО МВД России «Агинский» поступило сообщение из участкового лесничества об обнаружении в 180 километрах от села Дульдурга незаконной рубки 110 лиственниц и 25 сосен.

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