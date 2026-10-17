Каждый пятый россиянин стыдится своих музыкальных предпочтений 19% россиян стесняются своих предпочтений в музыке и предпочитают скрывать их: из них 12% совмещают в плейлисте рэп, металл, поп-музыку и эстраду и боятся, что друзья не поймут такой контраст, а еще 7% отдельно хранят музыкальные guilty pleasure и слушают такие треки только в наушниках.