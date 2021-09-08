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В Дании археолог-любитель обнаружил золотые сокровища возрастом 1500 лет

В Дании археолог-любитель обнаружил золотые сокровища возрастом 1500 лет

Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц нашел на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях города Еллинга (полуостров Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных в Дании, сообщает The Irish Sun.

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