В Дании археолог-любитель обнаружил золотые сокровища возрастом 1500 лет

Начинающий охотник за сокровищами Оле Гиннеруп Шитц нашел на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях города Еллинга (полуостров Ютландия), один из самых больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных в Дании, сообщает The Irish Sun.